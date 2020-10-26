В сети в общем доступе появилось видео решающего эпизода в бое российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде, россиянину удалось провести удудашющий прием «треугольник», после чего Джастин Гэтжи отключился и бой был завершен.

Видео концовки боя и решающего приема Хабиба можно посмотреть здесь:

Напомним, после этого поединка Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. Ему удалось защитить титул чемпиона UFC в легком весе три раза: в боях против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Все три победы Хабиб одержал досрочно, проводя удушающие приемы: Макгрегор продержался четыре раунда, Порье — три, Гэтжи — два.