После ухода Хабиба Нурмагомедова легкий дивизион UFC выглядит как выжженное поле — биться за чемпионский пояс попросту некому. Какие варианты?

Вариант 1-й: назначить бой Порье — Макгрегор чемпионским

Самый простой и логичный путь. Да, оба бойца проиграли Хабибу, но это было достаточно давно, плюс Дастин и Конор — единственные, кто находится в топ-5 дивизиона и в данный момент не идет на серии из поражений — у обоих по победе после поражения от Хабиба. В топ-10 есть еще варианты в лице Чарльза Оливейры и Диего Феррейры, но что-то они не тянут на чемпионов дивизиона.

Вариант 2-й: назначить два претендентских боя

Одним из них, безусловно, должен быть поединок Конора и Порье — кто победит, тот побьется за пояс. А во втором вариантов масса — можно дать второй шанс Джастину Гэтжи или Тони Фергюсону, а можно — тому Оливейре, у него все-таки самая длинная серия в топ-10, семь побед.

Вариант 3-й: еще один бой за пояс временного чемпиона

Чтобы переход от Хабиба к новому чемпу был не таким резким, Макгрегор и Порье могут подраться за временный пояс. Либо не ждать конца января и устроить бой за временный пояс между Гэтжи и Тони — еще один реванш, который точно заинтересует многих. А Конор или Джастин будут драться уже против победителя этого боя. Такой способ в целом мало чем отличается от второго варианта, но бой за пояс временного чемпиона увеличивает ажиотаж вокруг поединка. Другой вопрос, имеет ли смысл разыгрывать такой пояс, когда настоящий чемпион завершил карьеру, а новый пока неизвестен.

В любом случае, какой бы вариант не предпочел Дана Уайт, поначалу новый чемпион легкого веса будет казаться «ненастоящим». После доминирования Хабиба Нурмагомедова должно пройти какое-то время, чтобы все привыкли, во-первых к другим правилам в легком весе — теперь здесь не все против Хабиба, а все против всех. А во-вторых, к частой сменяемости власти, долго кто-то на троне вряд ли сможет продержаться.