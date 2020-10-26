Российская биатлонистка Алена Иванова собирается сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Молдовы.

Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в молдавской федерации биатлона. Собеседник агентства сообщил, что Иванова получит гражданство Молдовы до конца 2020 года, а далее сможет выступить за новую сборную уже на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

Отмечается, что Алене Ивановой не потребуется разрешение от Союза биатлонистов России на смену спортивного гражданства, поскольку она не представляла Россию на международных соревнованиях, а выступала только внутри страны.

Сейчас Алене Ивановой 26 лет, она выигрывала серебро чемпионата России в эстафете в 2017 году.