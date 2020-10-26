Российский теннисист Карен Хачанов опустился на одну позицию в обновленном рейтинге 52 недель АТР.

Сейчас согласно списку на официальном сайте АТР-тура у российского теннисиста 18-я позиция и результат в 2 245 очков. На прошлой неделе россиянин принимал участие в турнире в бельгийском Антверпене и дошел до стадии 1/4 финала, где со скандалом уступил британцу Даниэлю Эвансу.

Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции в рейтинге: Медведев идет шестым с результатом в 5 890 очков, а Рублев — восьмым, у него в копилке 3 285 очков. Тройка лидеров не изменилась: первым идет Новак Джокович, вторым — Рафаэль Надаль, третьим — Доминик Тим.

На этой неделе Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев примут участие в турнире АТР500 в Вене.