Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба откажется от выступлений за национальную сборную Франции после высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе.

Информацию об этом сообщает издание The Sun. Макрон высказался о мусульманстве после того, как в стране произошло убийство учителя Самуэля Пати на религиозной почве.

«Единство и твердость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма», — заявил Макрон, и эти слова Погба расценил как оскорбительные в отношении себя и всех мусульман Франции.

Официальных заявлений о завершении карьеры в сборной Франции от Погба не поступало. За национальную команду Погба играет с 2013 года, он взял со сборной серебро домашнего чемпионата Европы и золото чемпионата мира в России.