Матчи московского ЦСКА в Лиге Европы не будут ограничиваться коронавирусными требованиями, которые действуют на играх российской премьер-лиги.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая приводит информацию с официального сайта армейского клуба. Отмечается, что соответствующее решение принял Роспотребнадзор.

С учетом социальной дистанции на матчах ЦСКА в Лиге Европы заполняемость трибун составит 7,5 тыс. человек, что составляет 25% от общей вместимости «ВЭБ Арены».

Ранее руководитель ЦСКА Евгений Гинер обозначил цифры бюджета московского клуба. По словам президента армейского клуба, этот бюджет вырос. Гинер отметил, что бюджет чуть-чуть подрос, став около семидесяти миллионов евро в год. Гинер озвучил цифру в рублях.