Прокаты до слёз — такими можно назвать выступления учениц Этери Тутберидзе на этапе Кубка России в Сочи. После произвольной программы Анна Щербакова и Дарья Усачева еле сдерживали эмоции и не от счастья, а от обиды. Пускай они и стали лучшими на турнире по количеству баллов, но безошибочными прокаты назвать было никак нельзя.

Дарья Усачева допустила обидное падение с каскада флип-тулуп в конце программы, а затем одна шла в зону кисс-энд-край, поскольку Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз уже настраивали Анну Щербакову. Этери Тутберидзе в Сочи не поехала — а так бы команда могла разделиться, и кто-то из тренеров обязательно поддержал бы Дашу. Аня же Щербакова второй день подряд допустила ошибку в каскаде лутц-риттбергер, на этот раз ошибочно прицепив к первому прыжку тулуп, который не засчитали.

Кубок России, каким бы он сейчас не был привлекательным и сильным по списку участников, не заменит по своему статусу международные соревнования, и девочки это понимают. Допускать нелепые ошибки на соревнованиях такого уровня вдвойне обидно.

В новом сезоне возникла и новая проблема для учениц Тутберидзе, в частности, для Анны Щербаковой. Легендарного трио ТЩК больше нет, в «Хрустальном» осталась одна Аня, а дальше — лишь девочки-юниорки, пусть сильные, но они младше и имеют другой опыт.

«В прошлом году мы на все соревнования ездили вместе, и какая-то своя атмосфера сложилась. И даже спокойнее стало, наверное», — отметила Щербакова в интервью, подчеркнув, что отвыкла от того, что на соревнования надо ездить одной, была напряженной, все держала в себе.

Самокритичность спортсменок группы Этери Тутберидзе радует: это заставляет их двигаться вперед, работать дальше и добиваться успеха на любом соревновании. Но стоит ли настолько ярко проживать собственные ошибки?