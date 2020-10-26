Московский ЦСКА встретится на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА

ЦСКА прямо сейчас располагается на третьем месте в РПЛ, коллектив успел отыграть 11 туров и имеет в своём арсенале 22 балла. От лидеров турнирной таблицы «Спартака» «армейцы» отстают на пять очков, а от своих ближайших соперников всего на два.

Этой осенью ЦСКА из пяти встреч в чемпионате набрал 12 очков, выиграв четыре из них. Клуб проиграл только «Локомотиву» из-за сильной защиты оппонентов.

Последние матчи прошли для команды достаточно успешно и во встрече с московским «Динамо» ЦСКА легко и непринуждённо прошлись со счётом 3:1. Отличная атака и реализация каждого голевого момента является ключевой особенностью, благодаря которой клуб одержал победу. Аналитики также делают ставку на тот факт, что вся команда индивидуально хорошо включатся в моменты и теперь клуб не зависит от нескольких игроков.

Некоторое время назад ЦСКА сыграл свой открывающий матч в Лиге Европы, однако так и не смог справиться с «Вольфсбергом» и закончил встречу с ничейным счётом 1:1. Несмотря на прогнозы букмекеров, ЦСКА так и не смог забить дополнительный гол и завершить встречу победой.

«Арсенал»

«Арсенал» выступает намного хуже, чем их соперники. За все сыгранные клубом игры, в таблице РПЛ он занимает 11 место и имеет всего 12 очков. Однако именно этого результата приблизительно и ожидали от этой команды.

Несколькими днями ранее на домашних трибунах клуб обыграл «Урал» со счётом 1:0, а также сыграл в ничью с «Тамбовом».

Эксперты считают, что у клуба в данный момент нет стабильности и именно это мешает им выйти на уровень выше.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на победу ЦСКА коэффициент 1.61, а на «Арсенал» 6.65. У «армейцев» есть мотивированное преимущество в данной встречи, так как после победы могут выйти на второе место в турнирной таблице. Аналитики считают, что именно это и является основополагающим фактором в прогнозе на победу ЦСКА с форой (-1), коэффициент 2.10.