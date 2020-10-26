Семак: Плохо, что «Зенит» проиграл «Брюгге», никто с этим не спорит

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Брюгге», которому сине-бело-голубые проиграли в первом туре Лиги чемпионов.

По словам Семака, «Брюгге» – известный клуб в Европе, и он изначально не считал, что бельгийцы являются аутсайдерами группы. Тренер отметил, самое главное, что сам «Брюгге» уж точно не считает себя аутсайдером, что и показал в Петербурге.

«Плохо, что мы проиграли, никто с этим не спорит. Однако нам еще предстоит ответный матч с «Брюгге», в котором мы будем бороться за победу», — сказал Семак, слова которого приводит «Деловой Петербург».