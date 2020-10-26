Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о московском «Локомотиве» перед игрой команд в Лиге чемпионов.

По словам Флика, в чемпионате России эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Тренер отметил, ему понравились Эдер и Смолов. Флик добавил, «Локомотив» умеет выбегать в контратаки и обороняться, поэтому «Бавария» будет стараться контролировать игру и меньше терять мяч.

«Локо» хорошо сыграл с Зальцбургом. Это команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей», — сказал Флик, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матч «Баварии» и «Локомотива» пройдет завтра, 27 октября, в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.