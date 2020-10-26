Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сегодня, 27 октября, проведут первые матчи на турнире АТР500 в Вене.

Карену Хачанову в соперники по первому кругу турнира достался болгарин Григор Димитров. Матч состоится на одном из кортов «Винер Штадтхалле», точное время начала станет известно позднее. Ранее теннисисты друг с другом никогда не играли. Хачанов сейчас идет на 18-й строчке в рейтинге АТР, его соперник расположился на 20-м месте.

Даниил Медведев, шестая ракеткам мира, в матче первого круга турнира в Вене сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором. В 2018 году эти теннисисты дважды встречались на кортах, и оба раза с победой уходил Медведев. Начало игры также станет известно позже.