В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет против мюнхенской «Баварии».

Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начнется в 20:55 по московскому времени.

В первом туре команда Марко Николича сыграла вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2. В составе московского клуба по мячу забили Антонио Эдер и Виталий Лысакович.

Подопечные Ханса-Дитера Флика разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 4:0. Дубль оформил Кингсли Коман, еще по голу забили Леон Горетцка и Корентен Толиссо.

В данный момент «Бавария» лидирует в таблице группы А, имея в активе три очка после первого тура. «Локомотив» идет на втором месте с одним баллом. Столько же очков у «Зальцбурга», а «Атлетико» замыкает группу, не имея и одного балла в активе.