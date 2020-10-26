Датская команда Heroic выиграла турнир DreamHack Open Fall 2020 по CS:GO, обыграв в гранд-финале французский состав Vitality со счётом 3:2. Чемпионат проходил в онлайн формате среди 16 коллективов. Финал проходил на пяти картах, причём на двух из них были дополнительные раунды, а вся встреча проходила более пяти часов.

Overpass: Vitality 19 — 17 Heroic

Nuke: Vitality 20 — 22 Heroic

Inferno: Vitality 11 — 16 Heroic

Vertigo: Vitality 16 — 10 Heroic

Mirage: Vitality 7 — 16 Heroic

Лучшим игроком встречи стал Каспер cadiaN Моллер, сыгравший с рейтингом 1.21 и KD 120-84. Примечательно, что четыре игрока из датского коллектива сыграли в плюсовую статистику, а у Vitality четыре игрока в минусовую. Капитан лучшей команды мира по версии HLTV Лукас gla1ve Россандэр поделился мыслями о соотечественнике.

Вспоминая мои слова о том, что cadiaN — датский FalleN. Вот о чем я говорил. Соперники в замешательстве, когда у Каспера идет игра, потому что он создает безумное количество пространства на карте для своей команды. В то же время он наносит значительный урон.

Примечательно, что Astralis и Heroic являются лучшими командами мира в данный момент и в рейтинге между ними разница всего 40 очков. Именно этот триумф Heroic должен вновь вернуть в коллектив к лидирующей строчке.

Многие пользователи считают, что именно из-за этих двух команд датский CS:GO развивается стремительными темпами и появляются новые команды из Дании, которые готовы побороться и войти с список лучших.

Не оправдали ожиданий mousesports и ENCE, которые заняли 13-16 место и $500 на команду.

Места и призовой фонд распределяется следующим образом: