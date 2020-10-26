Датская команда Heroic выиграла турнир DreamHack Open Fall 2020 по CS:GO, обыграв в гранд-финале французский состав Vitality со счётом 3:2. Чемпионат проходил в онлайн формате среди 16 коллективов. Финал проходил на пяти картах, причём на двух из них были дополнительные раунды, а вся встреча проходила более пяти часов.
- Overpass: Vitality 19 — 17 Heroic
- Nuke: Vitality 20 — 22 Heroic
- Inferno: Vitality 11 — 16 Heroic
- Vertigo: Vitality 16 — 10 Heroic
- Mirage: Vitality 7 — 16 Heroic
Лучшим игроком встречи стал Каспер cadiaN Моллер, сыгравший с рейтингом 1.21 и KD 120-84. Примечательно, что четыре игрока из датского коллектива сыграли в плюсовую статистику, а у Vitality четыре игрока в минусовую. Капитан лучшей команды мира по версии HLTV Лукас gla1ve Россандэр поделился мыслями о соотечественнике.
Вспоминая мои слова о том, что cadiaN — датский FalleN. Вот о чем я говорил. Соперники в замешательстве, когда у Каспера идет игра, потому что он создает безумное количество пространства на карте для своей команды. В то же время он наносит значительный урон.
Примечательно, что Astralis и Heroic являются лучшими командами мира в данный момент и в рейтинге между ними разница всего 40 очков. Именно этот триумф Heroic должен вновь вернуть в коллектив к лидирующей строчке.
Многие пользователи считают, что именно из-за этих двух команд датский CS:GO развивается стремительными темпами и появляются новые команды из Дании, которые готовы побороться и войти с список лучших.
Не оправдали ожиданий mousesports и ENCE, которые заняли 13-16 место и $500 на команду.
Места и призовой фонд распределяется следующим образом:
- Heroic / $33 000 / 2 500 RMR Points
- Vitality / $21 500 / 2 344 RMR Points
- Astralis / $14 000 / 2 188 RMR Points
- NiP / $10 000 / 2 031 RMR Points
- BIG / $7 500 / 1 875 RMR Points
- Fnatic / $6 500 / 1 719 RMR Points
- OG / $6 000 / 1 563 RMR Points
- Sprout / $5 000 / 1 406 RMR Points
- FaZe / $3 250 / 1 250 RMR Points
- North / $2 500 / 1 094 RMR Points
- GODSENT / $2 250 / 938 RMR Points
- G2 / $1 500 / 781 RMR Points
- sAw / $5 000 / 390.75 RMR Points
- ENCE / $5 000 / 390.75 RMR Points
- Mousesports / $5 000 / 390.75 RMR Points
- Endpoint / $5 000 / 390.75 RMR Points
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