Тренер американского бойца UFC в легком весе Джастина Гэтжи Тревор Уитман поделился мнением о поражении бойца Хабибу Нурмагомедову на UFC 254.

По словам Уитмана, все шло по плану, Гэтжи попадал хорошие лоукики в первом раунде, и они были очень эффективными. Он отметил, это высочайший уровень, поэтому каждая ошибка может стоить дорого.

«После первого раунда я думал, что мы можем выиграть бой. Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Хабибу. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», – сказал Уитман, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.