Поклонник «Майами Хит» неординарным способом показал свою преданность любимой команде.

Болельщик набил на голове татуировку с изображением логотипа «Майами».

В прошлом сезоне «Майами», несмотря на пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, дошли до финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, где потерпели поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс». Счет в серии — 2-4.

Ранее баскетболист «Лос Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продемонстрировал болельщикам татуировку, которую он сделал в память о погибшем товарище — легенде американского баскетбола Коби Брайанте. Позже Ванесса Брайант, вдова Коби Брайанта, сделала татуировку в память о дочери Джинне. 13-летняя девочка вместе с отцом погибла в результате крушения вертолета.