На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования юношей в категории «Кандидаты в мастера спорта».

Победителем этапа стал Матвей Ветлугин, набравший за два проката более 230,43 баллов. После короткой программы он шел шестым, но сумел отлично исполнить произвольную программу.

Владислав Дикиджи занял второе место, он исполнил в произвольной программе два четверных сальхова, а но допустил оплошность на тройном флипе и сделал бабочку. Итоговый результат Дикиджи — 228,16 балла.

Третьим стал петербургский фигурист Андрей Кутовой, он сумел реабилитироваться после 7-го места в короткой программе благодаря двум чистым тройным акселям в произвольной программе. За две программы Кутовой набрал 221,52 балла.

Четвертое место занял ученик группы Этери Тутберидзе Марк Лукин.