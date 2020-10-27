В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сегодня, 27 октября, состоятся две встречи.

В Казани местный «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик». Встреча, которая пройдет на «Татнефть-Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.

В составе хозяев в матче не смогут принять участие Тимур Билялов и Кристиан Хенкель. У клуба из Нижнекамска игру пропустят Александр Кучерявенко и Павел Порядин.

В данный момент команда Дмитрия Квартальнова идет на первом месте в таблице Восточной конференции, подопечные Вячеслава Буцаева занимают 11-ю строчку на Востоке.

В Москве «Спартак» сыграет с череповецкой «Северсталью». Матч, который будет проходить на «ЦСКА Арене», начнется в 19:30 по московскому времени.

В составе красно-белых игру пропустят Анатолий Никонцев и Никита Соколов. В череповецком клубе не смогут сыграть Индржих Абдул, Артем Гареев, Егор Морозов, Антон Сизов, Макар Хабаров и Егор Яковлев.

«Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Спартак» идет на восьмой строчке Запада.