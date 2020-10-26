Российский теннисит Даниил Медведев рассказал о своем настрое на предстоящий турнира в Вене.

По словам россиянина, турнир в Вене очень сильный, если смотреть на сеяных игроков и их рейтинги. Медведев отметил, что уже в первых кругах можно встретиться с очень непростым соперником, поэтому пройти далеко будет сложно. Медведев подчеркнул, что выход в полуфинал уже будет достижением, а если его соперником вдруг станет Доминик Тим — это будет отличный матч для просмотра.

«Я очень мотивирован. Впереди только большие турниры — ATP 500 в Вене, „Мастерс“ в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Первым оппонентом Даниила Медведева в Австрии станет Алекс де Минор из Австралии.