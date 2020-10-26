12-тур РПЛ был конкретно пронизан скандальными моментами. Как это обычно бывает, связаны они с работой арбитров.

Непоследовательность Безбородова

Работа арбитра Владислава Безбородова в матче «Краснодара» и «Спартака» вызвала резонанс после игры. Негодовал тренер Мурад Мусаев, бросался заявлениями гендиректор Владимир Хашиг. А все потому, что первый гол «Спартака» получился спорным: перед тем как забить, очень похоже, что нападающий Понсе толкнул защитника Евгения Чернова. Затем после перерыва при счете 2:1 в пользу красно-белых Безбородов решил отменить гол «Краснодара», усмотрев нарушение правил Александра Мартыновича на защитнике Самюэле Жиго.

«Если не было нарушения в эпизоде с голом Понсе, то почему оно было, когда мог забить Кайо, где шла плюс-минус такая же борьба? Нужно быть последовательным», — говорил Мусаев.

На следующий день поступило заявление «Краснодара», где все было куда жестче. Владимир Хашиг раскритиковал работу судей Безбородова и Левникова (VAR), заявив, что они обеспечили победу «Спартаку». По мнению «Краснодара», «Спартак» добился того, чего хотел — угрозами сняться с чемпионата после 1-го тура. Безбородова назвали непотопляемым в сравнении с Казарцевым. Досталось и прессе, которая молчит, в отличие от разбора матча «Спартак» — «Сочи».

Казарцев удалил Еременко, Карпин не понял

Скандально известный арбитр Василий Казарцев проводил один из первых матчей после возвращения из ФНЛ. На 71-й минуте он удалил полузащитника Романа Еременко, сходу показав ему прямую красную карточку за грубую игру. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с удалением не согласился. На пресс-конференции, когда его спросили, поговорил ли он с Еременко по поводу нарушения, Карпин вспылил:

«Он прямой ногой сыграл? Вы серьезно? Видели момент?», — спрашивал Карпин журналиста.

Получив утвердительный ответ, Карпин продолжил, применив свою любимое — «И…»

«Он играл прямой ногой? Куда? Он останавливал мяч и даже игрока не видел», — с красной карточкой Карпин согласен не был

Динамовец Грулев ломает носы второй матч подряд

Вячеслав Грулев появился в игре с «Сочи» на замену, заменив уже на старте получившего травму Клинтона Н’Жи. Напомним, туром ранее Грулев сломал нос защитнику ЦСКА Вадиму Карпову. В игре с «Сочи» Грулев продолжил буйствовать. После перерыва он разбил нос защитнику Миладиновичу. Как и в игре с ЦСКА, за свой проступок Грулев получил лишь желтую карточку.

Грубость «Урала» и «Тамбова»

Помимо нулевой ничьи обе команды показали боевитость, отмеченную в статистических протоколах. Рефери матча «Урал» — «Тамбов» Евгений Кукуляк явил футболистам сразу десять желтых карточек. Шесть из них прилетело «Уралу», четыре «Тамбова». Грубость грубостью, но команды соблюдали планку дозволенности. Это была лишь третья игра, где обошлось без удалений.