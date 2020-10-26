Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер заявил, что его команда не будет пытаться победить «Локомотив» с рекордным счетом.

«Мы не ставим такие задачи перед играми, рекорды устанавливать не планируем. Это неправильный подход, слишком высокомерный. Нужно просто победить, независимо от того, сколько мы забьем. У нас есть большая мотивация добиться успеха, мы хотим, чтобы о нас говорили хорошо как можно чаще, но о рекордах речь не идет», — сказал Мюллер, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет против мюнхенской «Баварии».

Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начнется в 20:55 по московскому времени.