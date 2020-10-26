Стало известно, что австралиец Алекс де Минор снялся с турнира в Вене. Теннисист был соперником россиянина Даниила Медведева по первому кругу соревнований.

Таким образом, соперником Медведева станет другой спортсмен. Это так называемый «лаки-лузер» жейсон Джунг из Китайского Тайбэя.

Также с турнира снялся полуфиналист Ролан Гаррос аргентинец Диего Шварцман. Его заменит итальянец Лоренцо Сонего.

Отметим, что другой россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с Григором Димитровым из Болгарии. Недавний победитель SPB Open Андрей Рублев встретится с победителем квалификации Норбертом Гомбошем из Словакии.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, о встрече с которым промышляет Даниил Медведев.