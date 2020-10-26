Телеканал «Рен ТВ» занял первое место в рейтинге телесмотрения благодаря поединке российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

Как сообщает телеканал, трансляцию турнира UFC 254 посмотрели более 10,8 миллионов человек по всей стране старше четырех лет, что позволило «Рен ТВ» занять первое место в рейтинге телесмотрения среди российских телеканалов.

Отмечается, телеканал занял первое место в категории населения 4+, 25-54, а также среди мужского населения.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.