Агент бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия заявил, что пока не знает, когда его клиент сможет вернуться на поле.

«Пока у нас нет точной даты возвращения Малкома, но он находится на завершающей стадии восстановления», – сказал Гарсия, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, из-за травмы Малком пропустил матчи «Зенита» против «Брюгге» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов и против «Рубина» в 12-м туре РПЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел десять матчей чемпионата России, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» ведет переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино.