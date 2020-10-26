Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с аргентинским тренером Маурисо Покеттино. Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» хотел бы сменить Сергея Семака на Покеттино, готовя для иностранца контракт с 6,5 млн евро в год.

«Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций, — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Медведев подчеркнул, что не знает, с какой целью вбрасываются фейковые новости, предполагая, что это делается в надежде вывести «Зенит» из себя. Медведев отметил, что надежды на это пусты.

Ранее «Зенит» проиграл два матча подряд с одинаковым счетом 1:2, уступив в Лиге чемпионов бельгийскому «Брюггер» и казанскому «Рубину» в чемпионате России.