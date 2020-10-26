DreamHack Open Fall 2020 закончился только этой ночью, а уже начинается новый турнир BLAST Premier Fall Series 2020 между Natus Vincere vs NiP. DreamHack выиграла датская команда Heroic, обыграв в гранд-финале французский состав Vitality со счётом 3:2.

Natus Vincere vs NiP

«Рождённые Побеждать» буквально вчера отказались от матча за третье место в рамках RMR-турнира IEM New York 2020 для СНГ-региона, а уже сегодня играют открывающий матч группы А в новом чемпионате. Как именно происходит ситуация с короновирусной болезнью одного из игроков неизвестно, однако коллектив с турнира не снимается.

NiP, в свою очередь также выступали на турнире несколько дней назад и успели обыграть FaZe со счётом 2:0, OG с аналогичным счётом и fnatic (2:1), но к сожалению за последние мять матчей коллектив проиграл финалистам турнира Vitality и чемпионам Heroic со счётом 1:2. Если бы не эти встречи, возможно именно шведский коллектив был бы победителем DreamHack.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — blastpremier.