На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию этого сезона в Сочи завершился турнир спортивных пар. Успех праздновали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые ранее были бронзовыми призерами чемпионата Европы. По сумме двух программ (короткой и произвольной) спортсмены получили 206,76 баллов.

На втором месте оказалась пара Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, у которых 204,39 баллов. На третьей позиции Алина Пепелева и Роман Плешков, у которых 179,66 баллов.

Ранее на этапе Кубка России в Сочи в танцах на льду победили Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Соревнования мужчин выиграл Михаил Коляда. В женском одиночном катании первенствовала Анна Щербакова.