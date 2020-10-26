Хавбек «Ростова» Павел Мамаев в программе «Красава» сказал, что у него нет уважения к тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому. Ранее играл Мамаев играл под руководством Слуцкого в ЦСКА и сборной России.

Мамаев отметил, что Слуцкйи для него — отдельная тема в минус.

«С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он — пустое место», — сказал Мамаев.

Напомним, что летом 2020-го Мамаев был оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина она осталась.

Недавно Александр Кокорин заявил, что им с Мамаевым нельзя выпивать — это приводит к плохим последствиям.