Шведский киберспортсмен Олоф olofmeister Кайбьер сыграл с командой FaZe Clan по CS:GO в закрытом тренировочном лобби. На reddit был опубликовал скриншот, где состав FaZe Clan сражался вместе с европейской командой mousesports. Кайбьер заменил Николу NiKo Ковача в этой игре.

Olofmeiser выступал за FaZe Clan с 20 августа 2020 года до 24 мая 2020 года и за это время успел сыграл более 300 матчей за организацию. 28-летний игрок заявил, что его уход связан с потерей мотивации и общей усталости от жизни киберспорсмена.

Ранее на nevasport была опубликована статья о возможном переходе 23-летние боснийского киберспортсмена Николы NiKo Ковача во французскую команду G2 к своему брату Немандже hunter Ковачу. Информация об этом трансфере уже давно ходит во всех СМИ. Так, инсайдер Гийом neL Канело, предположил, что боснийский игрок заменит Франсуа AmaNEk Делоне.