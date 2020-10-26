Российские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная получили звания мастеров спорта международного класса. Соответствующий статус был присвоим им исходя из приказа, который опубликовало Министерство спорта России. Кроме того, Ксении Синицыной присвоено звание мастера спорта России.

Отметим, что в прошлом сезоне Косторная победила в финале Гран-при и выиграла чемпионат Европы. Щербакова на этих турнирах оказалась второй, при этом выиграла чемпионат России.

Напомним, о переходе Косторной в группу к Евгению Плющенко стало известно 31 июля: Этери Тутберидзе рассказал об этом у себя в социальных сетях. По словам тренера, Алена не согласовала свое решение, а просто поставила команду перед фактом.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в прошлый уик-энд выиграла свой второй подряд этап Кубка России, опередив своих соперниц в Сочи.