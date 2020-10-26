Комментатор и стример CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился своим мнением о турнире IEM New York 2020 и высказался про победителей чемпионата команду Virtus.pro. Триноженко считает, что именно они являются лучшей командой СНГ-региона в данный момент, исходя из рейтинга.

Virtus.pro реально подготовились лучше всех. Если брать чисто рейтинг СНГ, то это самая крутая команда оправдано, заслужено. Но им, как и остальным, нельзя сбавлять обороты. Обычно, когда команда выигрывает вот так, она проседает, и в итоге начинается. И чтобы не наступить на те же грабли, чтобы не просесть, сейчас надо закреплять результат на следующих чемпионатах. Не важно на каких.

Триноженко также добавил, что коллективу необходимо и дальше работать над своей командой игрой и именно это поможет «мишкам» совершить рывок дальше, чтобы закрепить результат всех упорных тренировок и разборов матчей.

Virtus.pro обыграла Nemiga в гранд-финале онлайн RMR-турнира IEM New York 2020 для СНГ-региона по CS:GO. Коллектив Джами Jame Али обыграл своих соперников со счётом 3:0 и забрал себе $20 тыс.