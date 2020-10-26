Генеральный директор Alliance Джонатан Loda Берг высказался о европейских командах OG и Nigma, после того, как они проиграли свои матчи в первом раунде нижней сетки онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Берг считает, что пользователи неадекватно относятся к подобным поражениям.

Читая комментарии на reddit о вчерашних играх, я удивлён тому, как люди токсично относятся к Nigma и OG. Пусть эти команды иногда проигрывают, надеюсь, вы понимаете, что они входят в 0,1% лучших. Они способны победить 99,99% команд.

Обе команды заняли 7-8 место на турнире и получили по $12 тыс призовых. Nigma не смогли справиться с Team Liquid и проиграли со счётом 1:2, а OG не совладали с Alliance (0:2).

ESL One Germany 2020 проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ, среди которых Natus Vincere, HellRaisers и Cyber Legacy. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.