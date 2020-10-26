Ярославский «Локомотив» переиграл «Салават Юлаев» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил в Уфе и завершился крупной победой команды Андрея Скабелки со счетом 5:0.

У «Локомотива» дубль сделал Георгий Иванов. Еще по разу отличилис Антон Ландер, Артур Каюмов и Денис Алексеев.

Этот успех стал для ярославского клуба девятым подряд в КХЛ. Коллектив Андрея Скабелки идет на третьем месте в таблице Западной конференции лиги. «Салават» занимает шестую строчку на Востоке.

Сегодня очередной матч проводит петербургский СКА. Команда Валерия Брагина встречается с омским «Авангардом». СКА уже несколько туров чередует победы с поражениями. В последнем матче команда Валерия Брагина проиграла дома московскому «Спартаку» со счетом 1:4, а до этого выиграла у подольского «Витязя» со счетом 5:1.