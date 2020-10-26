Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев стал гостем программы Евгения Савина «Красава». В ходе интервью он рассказал о своем отношении к пережитому опыту — Мамаев провел почти год в заключении после драки в Москве.

По словам Мамаева, он осознал, что делал не так, а именно — отношение к своей семье.

«Как бы это громко ни звучало, я рад, что сложилась такая ситуация… Я очень сильно вырос в духовном плане, в человеческом плане, для меня многое ушло на второй план. Важно – это семья, близкие тебе люди и быть просто порядочным и хорошим человеком», — сказал Мамаев.

Напомним, Павел Мамаев был оправдан по статье «Хулиганство», его реальный срок был заменен на исправительные работы. Наказание футболист давно отбыл, из колонии он освободился в сентябре 2019 года.