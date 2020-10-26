Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил информацию о том, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино может стать тренером «Зенита».

По словам Капелло, Почеттино — это реально очень хороший тренер, но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Капелло считает, что если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или Российской Премьер-Лиге, нужно делать очень много.

Капелло считает, что приход Почеттино маловероятен.

«Он не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что «Тоттенхэм Хотспур» выступал очень хорошо при нём», — приводит слова Капелло «Чемпионат».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг возможность прихода Почеттино и отставки главного тренера Сергея Семака.