В игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» на своем паркете взял вверх над подмосковными «Химками». Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 85:82 в пользу хозяев.

По итогам первой четверти саратовчане повели в счёте 20:19. Вторую четверть выиграли гости, уйдя на большой перерыв счёте 44:38 в пользу подмосковного клуба.

Третью четверть также выиграли «Химки» их перевес достиг девять очков. В четвертой четверти «Автодор» не только сравнял счет, но вышел вперед, выиграв отрезок «+12».

Самым результивным в игре стал нападающий подмосковной команды Джордан Микки, принесший «Химкам» 24 очка. У «Автодора» 23 очка на счету защитника Нейта Мейсона.

У «Автодора» это вторая победа подряду. «Химки» потерпели четыре поражения в шести матчах.