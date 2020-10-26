В игре двенадцатого тура чемпионата России московский ЦСКА нанес крупное поражение тульскому «Арсеналу» со счётом 5:1. Матч проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Игоря Панина, который назначил пенальти в концовке первого тайма — на четвертой добавленной минуте. Нападающий Федор Чалов открыл счет.

Далее результат удвоил полузащитник Никола Влашич после передачи Чалова. Вскоре Влашич оформил дубль после паса Константина Кучаева. Далее бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич сократил результат. Однако ЦСКА забил еще два раза. На 86-й минуте отличился Арнор Сигурдссон. А через минут свой забил воспитанник петербургского футбола Иван Облякова после паса Ильзата Ахметова.

Таким образом, ЦСКА набрал 25 очков и вышел на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит». «Арсенал» с 12 очками остался на 12-м месте.