Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун пропустит встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией». Как сообщает издание «Метарейтингс», участие игрока в матче в Дортмунде полностью исключено.

Ранее нападающий«Зенита» был отстранён от тренировок с основным составом из-за недомогания, а в матче РПЛ с «Рубином» (1:2) иранец участия не принимал. Сообщалось, что иранец был изолирован от команды до получения результатов теста на COVID-19. При этом, издание не сообщает результаты теста игрока на коронавирус.

Напомним, что встреча между «Боруссией» и «Зенит» состоится 28 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнётся в 23:00 по московскому времени. На матче смогут присутствовать 300 человек.