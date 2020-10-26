Российский теннисист Андрей Рублёв удачно сыграл первый круг турнира в Вене. Россиянин в первом матче турнира преодолел сопротивление словака Номберта Гомбоша в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 58 минут. За это время восьмая ракетка планеты сделал одиннадцать подач навылет, избежав двойных ошибок. Кроме того, Рублев реализовал три брейк-поинта из четырёх. Соперник Рублева, находящийся на 104-м место в рейтинге ATP, сделал пять эйсов, также избежав двойных ошибок. При этом Гомбоша не реализовал ни одного брейк-поинта.

В следующем раунде соревнований Рублев сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом из Норвегии и Янником Синнером из Италии.

Финал турнира в Вене состоится 1 ноября.