В Петербурге завершился очередной матч Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА нанес поражение «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Главным героем матча стал форвард армейцев Эмиль Галимов, который отметился хет-триком. Но началось все с гола бывшего игрока СКА Наиля Якупова. Галимов быстро сравнял счет, после чего «Авангард» вновь вышел вперед. На второй перерыв СКА и «Авангард» ушли при равном счете — в большинстве отличился Антон Бурдасов на последней минуте второго периода.

В третьем периоде забивал только СКА. Галимов вывел СКА вперед, а затем оформил хет-трик. Последнюю шайбу в матче забросил Кирилл Марченко, поразив пустые ворота.

Отметим, что СКА взял реванш у «Авангарда» за поражение в Балашихе 2:3.