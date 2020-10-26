Подмосковный «Витязь» обгрыл московского «Динамо» со счетом 5:1 в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоялся в Подольске. Это самая крупная победа «Витязя» над «Динамо» в истории лиги. Ранее самой крупной победой был результат, когда «Витязь» обыгрывал «Динамо» 4:1 в 2019 году.

В составе победителей отличилися Фёдор Малыхин, Линус Хультстрём, Маттиас Теденбю, Юрий Паутов и Александр Дергачёв. Вратарь «Витязя» Антон Тодыков отразил 27 бросков. У «Динамо» шайба в активе Теэму Пулккинена.

В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 октября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Динамо» 28 октября в Москве сыграет с омским «Авангардом».

«Витязь» находится на девятом место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 19 играх.