Natus Vincere выиграла открывающий матч в рамках онлайн турнира BLAST Premier: Fall 2020 по CS:GO против NiP. Команда Александра s1mple Костылева справилась со своими оппонентами на двух картах.

Inferno: Natus Vincere 16 — 12 NiP

Train: Natus Vincere 16 — 13 NiP

«Рождённые Побеждать» сыграют 27 октября в 18:30 по московскому времени с победителем пары Evil Geniuses против OG, а NiP с проигравшим. Лучшим игроком матча стал Александр s1mple Костылев, который сыграл на рейтинг 1.49 и KD 66-32.

На момент написания новости стартовал матч между Evil Geniuses и OG. Европейский состав пикнул Mirage и забрал его в свою пользу.

Онлайн турнир BLAST Premier: Fall 2020 проходит с 26 октября по 4 ноября. 12 команд из европейского и из СНГ-региона разыгрывают между собой $150 тыс, а три лучшие команды получат по $25 тыс. Среди СНГ представителей на турнире есть только Natus Vincere. Следить за этой командой и за турниром можете в нашем репортаже.