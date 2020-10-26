Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича, — сказал Аршавин в программе 8-16 в эфире «Матч премьер».

Аршавин не знает, кому это может быть выгодно. По мнению Аршавина, после предыдущей неудачи Лиги чемпионов, шансов выйти в евровесну стало меньше, чем после жеребьевки. Плюс случилось неожиданное поражение от «Рубина», которая дает почву для таких слухов.

Петербургский «Зенит» ведет переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино.