Форвард СКА Эмиль Галимов прокомментировал свой хет-трик и победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангардом» (5:2).

Галимов забросил одну шайбу в во втором периоде и две в третьем. По словам Галимова сыграли хорошо — главное, выдержали 5 минут в меньшинстве в начале встречи, дотерпели и вошли в игру.

«Я готовился сегодня обычно, как всегда, просто соскучился по хоккею, целый месяц пропустил. Спасибо партнёрам, помогли оформить хет-трик», — сказал Галимов.

По словам Галимова, это не была идеальная игра со стороны СКА.

«Никакой эйфории нет, идём дальше», — сказал Галимов.