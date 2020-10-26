Киберспортивная организация Cloud9 объявила о создании нового женского ростера по Valorant. Генеральный менеджер Гейлен Мэлоун пояснила, что данный состав сможет принимать участие на турнирах с мужским командами, в том числе играть совместно в одном составе.

В аналогии с мужским ростером Cloud9 Blue, женский будет называется Cloud9 White. Мэлоун также добавила, что команды будут практиковаться друг с другом и обучаться новым игровым тактикам.

Основная цель подписания этого состава — чтобы впоследствии Cloud9 имела смешанные команды, в которых будут играть мужчины и женщины. Возможно, другие команды захотят купить участниц Cloud9 White, чтобы они играли у них в основе.

First Strike станет первой проверкой да прочность для мужского и женского коллектива, а квалификации на чемпионат начнутся уже сегодня 26 октября.

Состав команды Cloud9 White выглядит следующим образом: