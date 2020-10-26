Наставник СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:2). СКА одержал волевую победу, проигрывая 0:1 и 1:2.

По словам Брагина, у СКА была видна команда, как бы ни складывалась ситуация. Брагин отметил, что чувствовался позитивный заряд, все игроки бились друг за друга. В итоге получилась цельная, тактически грамотная игра.

Брагин оценил действия Брагина, который забил три шайбы.

Галимов меня не удивил. Это современный хоккеист, умеет на площадке всё, и я рад, что у него всё сложилось в плане голов». — сказал Брагин.

Напомним, что Брагин вернулся на тренерскую скамейку СКА перед матчем с «Витязем». СКА его выиграл, но уступил в прошлом матче московскому «Спартаку».