Аналитик и комментатор Александр Petr1k Петрик поделился своим мнением о возможной замене Николы NiKo Ковача на Олофа olofmeister Кайбьера в FaZe Clan в грядущих турнирах. Петрик считает, что как временная замена шведский игрок может быть, однако в долгосрочной перспективе команде нужен лидер.

Как мне кажется, Olofmeister может быть временным решением для FaZe, но на дистанции им нужен качественный ингеймлидер, которому они доверятся и дадут время влиться в коллектив и изменить его. AZR бы хорошо подошел, как по мне )

Аналитик также рассмотрел возможность трасфера Габриэля FalleN Таледо. Киберспортмен некоторое время назад ушёл из MIBR из-за проблем с менеджментом клуба.

Ранее в сети появилась информация о том, что шведский киберспортсмен Олоф olofmeister Кайбьер сыграл с командой FaZe Clan по CS:GO в закрытом тренировочном лобби. Кайбьер заменил Николу NiKo Ковача в этой игре.