СКА одержал волевую победу над «Авангардом» в КХЛ, ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в РПЛ, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Хет-трик Галимова принес СКА победу над «Авангардом»

СКА нанес поражение «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 5:2. Главным героем матча стал форвард армейцев Эмиль Галимов, который отметился хет-триком. Но началось все с гола бывшего игрока СКА Наиля Якупова. Галимов быстро сравнял счет, после чего «Авангард» вновь вышел вперед. На второй перерыв СКА и «Авангард» ушли при равном счете — в большинстве отличился Антон Бурдасов на последней минуте второго периода. В третьем периоде забивал только СКА. Галимов вывел СКА вперед, а затем оформил хет-трик. Последнюю шайбу в матче забросил Кирилл Марченко, поразив пустые ворота.

ЦСКА разгромил «Арсенал» и опередил «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

В игре двенадцатого тура чемпионата России московский ЦСКА нанес крупное поражение тульскому «Арсеналу» со счётом 5:1. Матч проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Игоря Панина, который назначил пенальти в концовке первого тайма — на четвертой добавленной минуте. Нападающий Федор Чалов открыл счет. Далее результат удвоил полузащитник Никола Влашич после передачи Чалова. Вскоре Влашич оформил дубль после паса Константина Кучаева. Далее бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич сократил результат. Однако ЦСКА забил еще два раза. На 86-й минуте отличился Арнор Сигурдссон. А через минуту забил воспитанник петербургского футбола Иван Обляков после паса Ильзата Ахметова.

Рублев за 58 минут вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв удачно сыграл первый круг турнира в Вене. Россиянин в первом матче турнира преодолел сопротивление словака Номберта Гомбоша в двух сетах со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 58 минут.

СМИ: «Зенит» ведет переговоры с Маурисио Почеттино

Петербургский «Зенит» ведет переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино. Об этом сообщает телеграм-канал «Ловите инсайд.» По информации источника, сине-бело-голубые готовы предложить аргентинцу зарплату 6,5 миллионов евро в год. Отмечается, официальные лица «Зенита» говорят, что отставка Семака не рассматривается, но в Петербурге готовятся к развитию событий, если отставка состоится.

Павлюченко и Ходыкин выиграли соревнования спортивных пар на третьем этапе Кубка России

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию этого сезона в Сочи завершился турнир спортивных пар. Успех праздновали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые ранее были бронзовыми призерами чемпионата Европы. По сумме двух программ (короткой и произвольной) спортсмены получили 206,76 баллов.

Ученица Тутберидзе Петросян лидирует после КП юниорок на этапе Кубка России в Сочи

Фигуристка Аделия Петросян с лучшим результатом откатала короткую программы в турнире юниорок на этапе Кубка России в Сочи. За свое выступление 13-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе получила 76,50 балла.