Стример и ведущий Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением о нахлынувшем негативе в сторону киберспортивной организации forZe и Александра zoneR Богатырёва после анонса о совместной работе в рамках forZe School по CS:GO. Кузнецов считает, что такого рода наказание не должно ставить крест на профессиональной карьере тренера.

Мне кажется, слишком уж люди в последнее время склонны «топить» человека по поводу и без. Сейчас публичные казни особенно удобны, потому что твиттер появился и все такое. Люди просто не ставят себя на место человека. Он никого не убил, он лишь жульничал. Да, плохо, да, его забанили, он понес ответственность в том сегменте, получил свое наказание, порицание, и всё. Я считаю, что это не повод теперь его везде гнобить и травить. Не думаю, что он всё ещё в CS:GO, это какой-то ужас. Я за то, чтобы мы умели прощать.

Ярослав Кузнецов также считает, что подобная политика хейта ни к чему хорошему ни приведёт и нужно быть более отходчивыми к подобного рода ситуациям.

Ранее иностранный журналист Ричард Льюис также прокомментировал анонс. Британец предложил отстранить организацию forZe от всех турниров, пока та не докажет, что не работает с забаненным тренером.