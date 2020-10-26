HLTV составил обновлённый рейтинг лучших команд мира последней недели октября 2020 года. Heroic вырвались на первое место, обогнав Astralis. Датская команда обыграла Vitality в гранд-финале DreamHack Open Fall 2020. Теперь клуб опережает «датских роботов» на 156 очков.

В десятку лучших вошли NiP, поднявшись на пять мест вверх, а также рекордсмены по взлёту Virtus.pro заняли 16 место, поднявшись на 12 мест вверх. Теперь коллектив обгоняет Team Spirit и является второй лучше командой СНГ-региона. Такой резкий взлёт состоялся из-за победы Virtus.pro над Nemiga в рамках онлайн RMR-турнира IEM New York 2020 для СНГ-региона.

Nemiga, в свою очередь, поднялись на 11 мест вверх и теперь занимают 22 место и 161 очко в рейтинге. Аналитик и ведущий Александр Petr1k Петрик поделился своим мнением о достижениях этой команды.

22 место в рейтинге HLTV — новый личный рекорд команды Nemiga.

В топ-30 также вошла команда Gambit и заняла 25 место, обогнав forZe.