Olofmeister тренируется с FaZe Clan

ForZe получили десятки гневных сообщений о подписании zoneR

Иностранный журналист Ричард Льюис также прокомментировал анонс. Британец предложил отстранить организацию forZe от всех турниров, пока та не докажет, что не работает с забаненным тренером.

Ceh9: Если брать чисто рейтинг СНГ, то Virtus.pro самая крутая команда

Loda: Я удивлён тому, как люди токсично относятся к Nigma и OG

Natus Vincere обыграла NiP на BLAST Premier: Fall 2020

Cloud9 подписала женский состав по Valorant

Киберспортивная организация Cloud9 объявила о создании нового женского ростера по Valorant. Генеральный менеджер Гейлен Мэлоун пояснила, что данный состав сможет принимать участие на турнирах с мужским командами, в том числе играть совместно в одном составе.

Petr1k: На дистанции FaZe нужен качественный ингеймлидер

NS: zoneR никого не убил, он лишь жульничал

Heroic стали лучшей командой мира по версии HLTV