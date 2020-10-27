Olofmeister тренируется с FaZe Clan
ForZe получили десятки гневных сообщений о подписании zoneR
Иностранный журналист Ричард Льюис также прокомментировал анонс. Британец предложил отстранить организацию forZe от всех турниров, пока та не докажет, что не работает с забаненным тренером.
Ceh9: Если брать чисто рейтинг СНГ, то Virtus.pro самая крутая команда
Loda: Я удивлён тому, как люди токсично относятся к Nigma и OG
Natus Vincere обыграла NiP на BLAST Premier: Fall 2020
Cloud9 подписала женский состав по Valorant
Киберспортивная организация Cloud9 объявила о создании нового женского ростера по Valorant. Генеральный менеджер Гейлен Мэлоун пояснила, что данный состав сможет принимать участие на турнирах с мужским командами, в том числе играть совместно в одном составе.
Petr1k: На дистанции FaZe нужен качественный ингеймлидер
NS: zoneR никого не убил, он лишь жульничал
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